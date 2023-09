Rupture: Vincent Queijo et Rym Renom se séparent

Tout est fini entre Vincent Queijo et son épouse Rym Renom. Vendredi 29 septembre 2023, les ex-candidats de téléréalité, qui se sont installés à Dubaï, ont annoncé leur rupture sur leur compte Instagram. «La gorge nouée, les mains tremblantes et surtout le goût amer de l'échec, je vous annonce aujourd'hui la fin de notre histoire avec Rym. Dans la vie j'avais deux rêves... être père et me marier. Le deuxième rêve est aujourd'hui un échec mais je vais tacher de tirer seulement le positif de ces 4 années», a écrit l’influenceur.

De son côté, la youtubeuse marocaine de 32 ans, qui a décidé de faire une pause sur les réseaux sociaux, a aussi partagé la triste nouvelle avec ses abonnés en précisant que cette séparation se faisait avec bienveillance: «Il est temps pour nous de mettre fin à cette relation, et de prendre des chemins différents. Nos filles grandiront toujours dans une ambiance familiale, car une séparation ne veut pas dire mal finir. On s'aime et on se respecte beaucoup. Et parfois, il vaut mieux des parents séparés et heureux, qu'ensemble et pas totalement épanouis dans leurs vies.»