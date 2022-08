Médias en France : Rushdie: «Charlie Hebdo» trouve les religieux trop silencieux

«On a entendu quelques responsables politiques s'indigner, mais bien peu émanant d'autorités religieuses», écrit dans son éditorial Riss, chef de la rédaction et l'un des rares survivants de l'attentat de janvier 2015 contre Charlie Hebdo. «Les articles de la presse iranienne félicitant l'auteur de cette tentative d'assassinat ne doivent pas occulter le fait que peu de chefs religieux sunnites et de chefs spirituels des autres religions ont condamné cet attentat», ajoute-t-il.

«Comment peut-on encore proférer de telles âneries?»

En une apparaît le romancier d'origine indienne dans les rues de New York, avec des balafres sur le visage et les yeux. «Salman Rushdie va mieux: il se promène enfin incognito!», commente le caricaturiste Félix. Charlie Hebdo s'en prend à ceux qui ont signalé initialement qu'on ne connaissait pas les motivations de l'auteur de l'attaque au couteau du 12 août à Chautauqua (États-Unis). Le chroniqueur Yann Diener parle de «stupidité volontaire» et de «passion de l'ignorance».