Guerre en Ukraine: Les Russes continuent à se ruer vers la frontière finlandaise

Avec environ 17 000 entrées, les garde-frontières finlandais ont annoncé lundi avoir enregistré le week-end le plus chargé de l’année concernant des entrées de Russes. Elles sont deux fois plus nombreuses depuis l’annonce de la mobilisation «partielle» de Moscou pour la guerre en Ukraine.

«Ce week-end a été le plus chargé de l’année en termes de trafic depuis la frontière est», a déclaré Mert Sasioglu, un responsable de l’autorité frontalière. Samedi, 8 572 Russes sont entrés en Finlande via la frontière terrestre – pour 4199 sorties vers la Russie, et 8 314 dimanche – pour 5068 sorties, selon les statistiques publiées lundi.