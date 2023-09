19 ans de prison pour Navalny: la justice rejette l'appel

La cour d'appel a décidé «de laisser inchangé le jugement de M. Navalny en première instance», a déclaré le juge Viktor Rogov, ont constaté des journalistes de l'AFP. Le critique numéro 1 du Kremlin avait comparu plus tôt dans la journée par lien vidéo depuis sa prison.

M. Navalny, qui était déjà emprisonné pour «fraude» avant cette nouvelle condamnation, dénonce ces jugements comme des vengeances politiques pour son combat de longue date contre le président russe Vladimir Poutine, la corruption des élites et ses critiques de l'assaut russe contre l'Ukraine.

Colonie pénitentiaire à «régime spécial»

Détenu dans la colonie pénitentiaire IK-6 de Melekhovo, à 250 kilomètres à l'est de Moscou, où il est régulièrement envoyé en cellule disciplinaire, M. Navalny devrait ainsi voir ses conditions de détention empirer.

Il devra purger sa nouvelle peine dans une des colonies russes à «régime spécial», des établissements du système carcéral russe d'ordinaire réservés aux condamnés à perpetuité et aux criminels les plus dangereux.

Depuis son arrestation en janvier 2021, M. Navalny communique essentiellement via des messages transmis à ses avocats, continuant avec humour de dénoncer la politique du Kremlin et l'offensive en Ukraine. En août, il a appelé les Russes à «résister» à la «bande de traîtres, de voleurs et de crapules qui ont pris le pouvoir».