La Russie pourrait modifier sa doctrine militaire

Les infrastructures énergétiques ukrainiennes autour de Kherson ont été «pratiquement détruites» lors du retrait des forces russes et la situation est «compliquée» à Odessa, ciblée par des frappes, a indiqué vendredi l'opérateur national Ukrenergo.

«Lundi, l'ennemi a encore frappé. Ce fut encore les installations d'Ukrenergo, les sous-stations de la ligne principale, en particulier dans le sud de l'Ukraine, et les centrales électriques qui ont été endommagées», a déploré son chef, Volodymyr Koudritskiï lors d'une conférence de presse.

Selon lui, «le travail réussi» de la défense antiaérienne ukrainienne a évité que plus de frappes russes ne touchent leurs cibles et endommagent encore plus le réseau énergétique national.