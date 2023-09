Russie: Atterrissage en urgence d'un Airbus A320 dans un pré en Sibérie

Visée par des sanctions occidentales en raison de son offensive en Ukraine, la Russie est confrontée à des problèmes de maintenance et d'accès aux pièces détachées pour les Airbus et les Boeing que les compagnies russes exploitent, entraînant des craintes pour la sécurité aérienne dans le pays.

Selon le gendarme de la sécurité aérienne russe, Rossaviatsia, l'avion reliant Sotchi, sur la mer Noire, et Omsk en Sibérie, s'est posé vers 4h44 sur un terrain herbeux près du village de Kamenka, dans la région de Novossibirsk. «Il n'y a pas de blessés», selon le Comité d'enquête de Russie, qui a ouvert une enquête criminelle pour «violation des règles de sécurité du transport aérien». «Les causes et circonstances de l'incident sont en train d'être établies», a-t-il ajouté.