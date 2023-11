La Russie aurait frappé un bateau civil

«L'opération spéciale en vue de la liquidation du bourreau Filiponenko a été réalisée conjointement avec des représentants du mouvement de résistance» ukrainien dans cette zone, ont affirmé les services de renseignement militaire (GUR) au sein du ministère ukrainien de la Défense. M. Filiponenko a été «impliqué dans l'organisation de chambres de torture» pour «prisonniers de guerre et civils» ukrainiens dans la partie occupée de la région de Lougansk et «a personnellement» participé aux tortures, a accusé le GUR sur Telegram.

Les renseignements ukrainiens ont ainsi lancé une menace de «représailles» envers «tous les criminels de guerre et collaborateurs». Plus tôt dans la journée, des médias et responsables russes avaient rapporté la mort de Mikhaïl Filiponenko dans l'explosion de son véhicule à Lougansk. Le Comité d'enquête russe a diffusé des images montrant un véhicule de type 4X4 aux vitres soufflées et à la portière avant-gauche broyée, avec des traces d'un liquide rouge visibles sur la portière arrière.Une enquête a été ouverte pour «acte terroriste», selon cette source.