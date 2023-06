Pourquoi des armes belges sont utilisées en Russie?

Plusieurs radios russes, victimes d'un «piratage», ont diffusé lundi un faux discours du président Vladimir Poutine faisant état d'une «invasion» ukrainienne et annonçant la mise en place d'une loi martiale dans les régions frontalières de l'Ukraine, ont indiqué les autorités russes. Ce «discours» affirmant que «les forces ukrainiennes armées jusqu'aux dents (...) et soutenues par Washington ont envahi les régions de Koursk, Belgorod et Briansk», a été diffusé lundi sur les ondes de plusieurs radios dans ces territoires frontaliers de l'Ukraine, selon les autorités locales.