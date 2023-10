Un rituel pour que les Russes «soient épargnés par les balles»

AFP/Illustration

«C'est pour nos gars qui combattent, qui conduisent +l'opération spéciale+ dans le Donbass», région de l'est de l'Ukraine, a déclaré Kara-ool Doptchoun-ool avant de commencer son rituel chamanique à Moscou. «Pour qu'ils soient courageux, et épargnés par les balles et les éclats d'obus», a-t-il poursuivi.

Autrefois très pratiqué dans les régions isolées de Sibérie et d'Extrême-Orient, le chamanisme, qui se veut une intercession entre l'homme et les forces de la nature, a beaucoup souffert de la période soviétique, quand il était interdit et devait être pratiqué en cachette. Il connaît depuis la fin de l'URSS un regain d'intérêt, même si les critiques estiment qu'il n'a plus grand-chose à voir avec le chamanisme des origines.

Un travail «dur»

Kara-ool Doptchoun-ool a été élu grand chef des chamanes de Russie lors d'un congrès en 2018, selon l'agence Ria Novosti. Il a expliqué avoir demandé, dès les premiers jours du conflit avec l'Ukraine en 2022, à ce que les chamanes puissent rendre visite aux forces armées sur le front.

Kara-ool Doptchoun-ool a raconté que les chamanes organisaient régulièrement des rituels pour demander «au Soleil, aux étoiles et à la Lune» de protéger les soldats russes. Une autre représentante des chamanes présente à Moscou, Aliona Mouravieva, a affirmé qu'ils «travaillent dur» pour protéger également les villes russes proches de la frontière, de plus en plus visées par des frappes ukrainiennes.

Ces rituels ne visent pas à «causer du mal à l'Ukraine» mais ont pour but de faire en sorte que le conflit «se termine plus tôt», a-t-elle expliqué.

