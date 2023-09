Russie: Kim Jong-un accueilli en grande pompe à Vladivostok

Rencontre mercredi

Dans cette grande ville aux confins de la Russie, située près des frontières chinoise et nord-coréenne, Kim Jong-un doit également «visiter l’université fédérale d’Extrême-Orient et certaines installations de l’Académie des sciences de Russie, dont les laboratoires travaillent sur la biologie marine», avait détaillé Vladimir Poutine à la télévision russe.

Échanges de fusils

Le chef de l’État russe a notamment évoqué des «perspectives» de coopération militaire malgré les sanctions internationales visant Pyongyang à cause de ses programmes nucléaires et de mise au point de missiles. Washington avait exprimé sa «préoccupation» quant au possible achat de munitions nord-coréennes, et Séoul avait mis «fermement en garde» contre toute transaction de ce type.