Russie: Le journaliste américain Gershkovich au tribunal

Le journaliste américain Evan Gershkovich, arrêté en mars en Russie et visé par des accusations d’«espionnage» qu’il rejette, est au tribunal mardi pour faire appel de la prolongation de sa détention, selon un journaliste de l’AFP présent.

Evan Gershkovich, debout dans la cage réservée aux accusés et entourée d’agents des services de sécurité russes (FSB), a adressé quelques sourires et clins d’œil aux journalistes qu’il reconnaissait. L’ambassadrice américaine à Moscou, Lynne Tracy, est également présente. Un tribunal de la capitale russe avait prolongé de trois mois fin août la détention provisoire du journaliste.

Accusé d’espionnage

Âgé de 31 ans, ce reporter respecté, qui a aussi travaillé pour l’AFP à Moscou par le passé, est accusé d’espionnage, un crime passible de 20 ans de prison, mais il rejette ces accusations, tout comme Washington, son journal, ses proches et sa famille.

Procédure classée secrète

La Russie n’a jamais étayé ses accusations ni apporté publiquement d’éléments de preuve, et l’ensemble de la procédure a été classé «secret». Aucune date pour son procès n’a été avancée pour l’heure. Son arrestation s’inscrit dans le contexte des graves tensions diplomatiques entre les États-Unis et la Russie, provoquées par la guerre en Ukraine. Washington soutient Kiev militairement et financièrement face à Moscou.