Russie: Un «engin explosif» cause le déraillement de 19 wagons de train 

Employé légèrement blessé

Le Comité d’enquête a dit avoir ouvert une investigation pour «acte terroriste» et l’acquisition, le transport ou le stockage d’explosifs. Un employé a été légèrement blessé, avait indiqué plus tôt la compagnie publique des chemins de fer russe, ajoutant que le déraillement était dû à «l’intervention de personnes non autorisées».