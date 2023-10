Russie: Une journaliste russo-américaine placée en détention jusqu'au 5 décembre

Un tribunal russe a ordonné, lundi, le placement en détention provisoire «jusqu’au 5 décembre» de la journaliste russo-américaine Alsu Kurmasheva, arrêtée la semaine dernière, devenant le second reporter américain détenu dans le pays, ont indiqué les agences de presse russes.

«Ennemi du peuple»

Le statut d’«agent de l'étranger», qui rappelle le qualificatif soviétique d'«ennemi du peuple», impose aux personnes ou entités visées des contraintes administratives et un contrôle financier très lourd. Il oblige également à accompagner toute publication, y compris sur les réseaux sociaux, de ce label. Certains des critiques les plus respectés du président russe Vladimir Poutine figurent parmi ces «agents de l’étranger», comme le prix Nobel de la paix et rédacteur en chef du journal indépendant Novaïa Gazeta, Dmitri Mouratov.