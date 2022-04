Guerre en Ukraine - «La Russie est acculée sur le plan économique»

Roberta Metsola, la présidente maltaise du Parlement européen, a indiqué jeudi soir sur Twitter qu’elle était «en route pour Kiev». «Je suis en route pour Kiev», a-t-elle simplement écrit en anglais et en ukrainien, avec un drapeau ukrainien et un hashtag de soutien au pays envahi, et une photo où on la voit emmitouflée dans un blouson devant ce qui semble être un wagon de train.