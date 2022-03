Film luxembourgeois : «Rusty Boys», un film drôle et «avec des vieux»

LUXEMBOURG - Avec «Rusty Boys», Andy Bausch signe un film à la fois drôle et très humain. Le cinéaste luxembourgeois en a parlé à «L'essentiel».

Andy Bausch: Oui. Ce n’est pas que je ne voulais pas, c’est juste que faire un film de fiction est plus ambitieux. Cela coûte toujours plus cher. «Rusty Boys» est un film modeste et mon producteur m’avait encouragé à faire une comédie. J’ai pensé à la seule personne avec laquelle je puisse écrire, Frank Feitler, avec qui nous avons travaillé sur le scénario.

Les gens peuvent se demander si le film est pour eux. Il y a des seniors, mais aussi leurs enfants et petits-enfants. Chaque génération se retrouve dans ce film, ou y voit ses parents ou grands-parents. Je raconte ce que je vis, le Luxembourg. Et je pense que pour faire quelque chose d’universel, il faut raconter ce que l’on connaît.

Oui, c’est un film de famille. On aime travailler ensemble et il n’y a pas beaucoup d’acteurs de cette génération. Et ce n’est pas «Le club des chômeurs en retraite». Le film est plus émouvant et chaleureux.