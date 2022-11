Au Luxembourg : Rute est passée de la dépression à la création d’entreprise

ESCH-SUR-ALZETTE - Sauvée de la dépression par la spiritualité, une résidente d’Esch-sur-Alzette a choisi de commercialiser les produits qui l’ont aidée à se soigner.

1 / 6 Vincent Lescaut Vincent Lescaut Vincent Lescaut

«La pandémie de Covid-19 fut une chance pour moi» lance Rute Baio. En quelques années, l’Eschoise a vécu quelques péripéties. Une dépression qui a nécessité une hospitalisation en 2017, la naissance de son premier enfant en 2020, son licenciement et finalement, le lancement de son entreprise, une boutique en ligne spécialisée dans les produits spirituels et bien-être.

«Mon hospitalisation m’a permis de me rendre compte que la vie est courte. Il faut vivre ses rêves et avoir le courage de sauter le pas» témoigne Rute, quelques mois après avoir lancé son site de e-commerce, Spiritual Mindset. Sa convalescence, basée sur la méditation, la relaxation et l’hypnose, lui a ouvert les yeux: «Pourquoi ne pas commercialiser les produits de mon quotidien?» s’est-elle interrogée.

Bien que fascinée par la spiritualité, rien ne la prédestinait à se lancer dans l’aventure entrepreneuriale, jusqu’à son licenciement d’un poste de secrétaire médicale. Lors de son premier rendez-vous à l’ADEM, elle saisit l’opportunité de se former. «Je partais de zéro. Je n’y connaissais absolument rien et je ne savais pas vers qui me tourner» se souvient-elle. Elle se renseigne et obtient une formation.

«De plus en plus de gens s’intéressent à la spiritualité et au bien-être »

Quelques mois plus tard, elle publie son site de e-commerce et installe son commerce dans le Pop-up Esch, un concept de boutique éphémère dans la rue piétonne, à deux pas de chez elle. Elle y vend de l'encens, des bougies, des livres, et séduit aussi bien une clientèle initiée que novice. « De plus en plus de gens s’intéressent à la spiritualité et au bien-être» constate-t-elle.

La prochaine étape? La thérapie holistique, à laquelle elle se forme, pour soigner les stress, les troubles du sommeil, les maux de dos, les migraines etc… «J’aimerais ouvrir ma boutique physique permanente, vendre ces produits bien-être et proposer mes services de soin» ajoute-t-elle. Le choix du cœur… et de l’esprit.

Microlux Microcrédit et accompagnement pour créateurs d’entreprises n’ayant pas accès au crédit bancaire Microlux propose des microcrédits d'un montant maximum de 25 000 euros et du coaching, pour accompagner les porteurs de projets dans leur processus de création et de développement de votre entreprise, au Luxembourg et à Arlon. Depuis cinq ans, microlux a octroyé plus de 180 microcrédits permettant la création de plus de 230 emplois. Nouveauté à partir de janvier 2022, les créateurs d’entreprise ont la possibilité d'obtenir, en complément d'un microcrédit habituel, un prêt d'honneur à taux zéro, sans garantie et avec un différé de remboursement pouvant aller jusqu'à 24mois.