Dès lundi : Ryan Giggs jugé à Manchester pour violences conjugales

L'ancienne vedette de Manchester United Ryan Giggs est jugé à partir de lundi par une cour de Manchester pour violences conjugales, des accusations qu'il réfute mais qui l'ont contraint à démissionner de son poste de sélectionneur du Pays de Galles à l'approche du Mondial-2022. L'ancien international gallois, 48 ans, avait été arrêté en novembre 2020 après une dispute violente avec sa compagne, Kate Greville. Accusé de comportement d'emprise et de violences corporelles sur sa compagne ainsi que de voies de faits sur la sœur de cette dernière, il a été placé sous contrôle judiciaire et risque jusqu'à cinq ans d'emprisonnement.

Après un report en janvier, son procès devant une cour royale doit débuter lundi à 10h30 locales (9h30 GMT), et durer 10 jours. Ryan Giggs avait plaidé non coupable lors d'une première apparition devant le tribunal l'an dernier. Son avocat, Chris Daw, est connu pour avoir déjà défendu plusieurs sportifs de renom, dont l'ancien capitaine de Chelsea et de l'équipe d'Angleterre, John Terry, innocenté en 2012 après des accusations de comportements racistes envers un ex coéquipier, Anton Ferdinand.