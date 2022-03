Compagnie low cost : Ryanair divise sa perte par trois au 3e trimestre

La compagnie irlandaise a divisé par trois sur un an sa perte nette au 3e trimestre de son exercice, même si le variant Omicron a pesé sur le trafic.

La compagnie irlandaise Ryanair a divisé par trois sur un an sa perte nette au troisième trimestre de son exercice, décalé à 96 millions d'euros, même si le variant Omicron a pesé fortement sur le trafic aérien à Noël. Le chiffre d'affaires a cependant plus que quadruplé à 1,47 milliard d'euros sur la période, et le trafic aérien a augmenté dans une proportion similaire, la fin de l'année 2020 ayant été marquée par de très fortes restrictions aux voyages internationaux à cause de la pandémie de Covid-19.