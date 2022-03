Compagnie à bas coûts : Ryanair pourrait atterrir dès fin octobre au Findel

LUXEMBOURG - L’aéroport de Francfort-Hahn se prépare à un retrait progressif de Ryanair. La compagnie pourrait se poser au Luxembourg dès octobre prochain.

Ryanair devrait se poser au Findel dans six mois.

L’arrivée de la compagnie aérienne à bas coûts sur le tarmac de l’aéroport luxembourgeois se précise . Selon nos confrères du Trierischer Volksfreund , qui cite Markus Bunk, le directeur de l’aéroport de Francfort-Hahn, Ryanair va probablement intégrer le plan d’hiver du Findel, soit fin octobre. Cela fait des mois que les rumeurs de négociations entre Ryanair et lux-Airport alimentent les conversations.

La compagnie à bas-coûts représente 81,9% des vols à Francfort-Hahn mais a décidé de réduire la voilure . Cet été, elle n’assurera par exemple plus que 40 destinations au lieu de 44. L'aéroport cherche aujourd’hui de nouveaux partenaires.

De son côté, le Findel affiche des résultats exceptionnels et un départ canon en 2016: sur les trois premiers mois de l’année, il a enregistré près de 580 000 passagers soit une hausse de 22,2% sur un an. Contacté par L'essentiel, un porte-parole de l'aéroport luxembourgeois a indiqué «qu'il n'y avait aucune négociation en cours avec Ryanair» et que «les informations qui paraissaient dans la presse n'étaient basées sur aucune information officielle».