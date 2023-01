En Belgique : Ryanair quitte l'aéroport de Bruxelles et reste à Charleroi

La compagnie aérienne irlandaise Ryanair, régulièrement en conflit avec son personnel belge, a annoncé mercredi qu'elle quittait pour de bon sa base à l'aéroport de Bruxelles-Zaventem à cause de tarifs aéroportuaires jugés trop élevés. Cette décision ne remet pas en cause l'activité de Ryanair à l'aéroport de Charleroi (sud), d'où la compagnie dessert dix fois plus de destinations.