Volley-Ball : Rychlicki rate d'un cheveu la finale de la Ligue des champions

Pérouse et le Luxembourgeois ont échoué aux portes de la finale de C1 après leur défaite dans le set en or face à Trente jeudi soir.

Un suspense haletant pour au final une grande déception. Le Luxembourgeois Kamil Rychlicki et son club italien de Pérouse ont échoué jeudi tout près de la finale de la Ligue des champions en s'inclinant lors du set en or après une confrontation épique face à un autre club italien, Trente. Dominés (2-3) sur leur parquet lors de la demi-finale aller, les coéquipiers de la superstar Wilfredo Leon ont inversé la tendance au retour en s'imposant (2-3) pour arracher le set en or.