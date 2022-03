S'aventurer en «Necromancy», c'est risquer la folie

«Necromancy» (Fabien Nury et Jack Manini) est un polar fantastique qui entraîne le lecteur dans les années 20 et au-delà de la... mort.

Entre polar noir et récit fantastique sur fond de nécromancie, ce nouveau diptyque est signé Manini et Nury. Il raconte une histoire de vengeance noire démoniaque à travers les âges et au-delà de la mort. «J'ai toujours aimé la noirceur. Celle des films ou des polars. J'ai un goût pour le sombre», explique Fabien Nury, scénariste prolixe («Necromancy», «W.E.S.T.», «Le Maître de Benson Gate»).

«Je ne sais pas ce que j'ai avec cette période. Mais je fais des efforts pour en sortir», constate, avec humour, Fabien Nury. Alors que le premier tome de «Necromancy» vient de paraître, le second sera là dès janvier. «Pour le lecteur, c'est mieux même si c'est plus frustrant pour les auteurs. Il ne manque plus que huit planches à dessiner dans le second tome». C'est le travail du dessinateur Jack Manini.