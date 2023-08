S'étaler de la bière sur le corps au soleil est une très mauvaise idée

S’appliquer de la bière sur le corps pour avoir un teint hâlé n’est pas recommandé par les dermatologues. Freepik

Badigeonner son corps et son visage de bière pour avoir un teint hâlé plus facilement, c’est ce que font de plus en plus d’internautes sur TikTok. Les vidéos contenant le hashtag #beertan (bronzage à la bière) cumulent plus de 200 000 vues sur la plateforme.

«Les adeptes de cette tendance affirment que les sucres et levures présents dans la bière peuvent aider à foncer la peau, et potentiellement apporter des bienfaits supplémentaires grâce aux antioxydants et vitamines que l’on retrouve dans certaines bières, explique Caroline Brooks, esthéticienne installée à Dubaï, au journal The Independant le 27 juillet. Pourtant, il n’existe aucune preuve scientifique de cela», ajoute-t-elle, notant que cette pratique reste dangereuse.

Selon les dermatologues, la bière ne protège en aucun cas des rayons UV et ne remplace pas la crème solaire. Marie-Estelle Roux, dermatologue à Paris interrogée par le site médical «Medisite», recommande de prendre soin de sa peau, tout au long de l’été. «Même bronzée, il est nécessaire de la protéger des rayons UV. On sera potentiellement mieux protégé des UVB, responsables des coups de soleil, mais on reste sensible aux UVA, ces rayons responsables du vieillissement prématuré de la peau et qui augmentent le risque de cancer.»

«Le bronzage n’est pas le signe d’une peau saine, mais plutôt une indication de dommages, ajoute Maham Khan, dermatologue britannique qui a répondu à «The Independant» au sujet de cette tendance. Soyons responsables et informons sur les risques associés à l’exposition au soleil, utilisons généreusement de la protection solaire et prenons des mesures pour protéger notre peau.»

