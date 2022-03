S'étouffer avec du thon pourrait rapporter gros

Un ancien policier de New York a porté plainte et demande 100 000 dollars de dommages et intérêts pour avoir failli mourrir après avoir ingurgité une arête en mangeant un sandwich au thon.

Robert McKenna, 57 ans, aujourd'hui détective privé, a passé au moins une minute avec l'arête en travers du gosier, et affirme n'être plus le même homme depuis lors.

La victime a éprouvé "une souffrance violente" durant cette interminable minute, vécue il y a deux ans, et a "cru sa mort imminente".

Le jugement doit être rendu dans les jours à venir.