Attaque du Capitole : S'il est réélu, Trump veut gracier les insurgés

En meeting au Texas, le milliardaire républicain a promis de «traiter équitablement ceux du 6 janvier», dans l’éventualité d’un retour à la Maison-Blanche en 2024.

L’ancien président des États-Unis, Donald Trump, a ouvert la porte à l’idée de gracier certains assaillants du Capitole, le 6 janvier 2021, en cas de victoire à la présidentielle de 2024. «Si je me présente, et si je gagne, nous traiterons équitablement ceux du 6 janvier», a lancé le milliardaire républicain, samedi, lors d’un meeting devant ses partisans à Conroe au Texas.

Depuis le 6 janvier 2021, plus de 725 personnes – dont des membres de groupes d’extrême droite Proud Boys, Oath Keepers ou Three Percenters – ont été arrêtées et inculpées pour leur participation à cet assaut sans précédent, où cinq personnes sont mortes. Devant des millions de téléspectateurs médusés à travers le monde, les partisans de Donald Trump avaient tenté de pénétrer dans le siège du Congrès, et pour certains l’avaient envahi, au moment où les élus certifiaient la victoire de Joe Biden à la présidentielle.