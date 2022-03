Poutine sur Berlusconi : «S'il était homo, personne ne s'en prendrait à lui»

L'ancien Premier ministre italien n'aurait pas eu de démêlés avec la justice s'il était homosexuel au lieu d'avoir multiplié les conquêtes féminines, a estimé jeudi le président russe.

«On juge Berlusconi parce qu'il vit avec des femmes. S'il était homosexuel, personne ne s'en prendrait à lui», a déclaré M. Poutine devant un parterre d'anciens dirigeants, notamment l'ancien président de la Commission européenne Romano Prodi et l'ex-Premier ministre français François Fillon. La déclaration de M. Poutine a provoqué un éclat de rire dans l'assistance. Le Forum de Valdai, organisée par l'agence officielle russe RIA Novosti, réunit chaque année anciens dirigeants, journalistes et experts étrangers et russes de la Russie.