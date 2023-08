«S'il pouvait pleuvoir pendant trois semaines, ce serait parfait. Les précipitations sont les bienvenues actuellement». Tout le monde ne partagera certainement pas les réjouissances et les souhaits de Serge Fischer, chef du département viticulture de l'Institut viti-vinicole de Remich, qui ajoute: «Vu comme le sol est sec, cela ne posera aucun souci. D'autant plus que les raisins ont besoin d'eau pour bien grossir et gonfler».