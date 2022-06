En Ukraine : «S'il vous plait, sauvez-le»: Brahim, 21 ans, a été condamné à mort

Une amie du Marocain Brahim Saadoun condamné à mort après avoir été capturé en Ukraine où il combattait contre les forces russes a appelé dimanche le gouvernement britannique à le «sauver».

Zina Kotenko, une réfugiée ukrainienne vivant au Royaume-Uni, a décrit son ami Brahim Saadoun, 21 ans, comme un homme «gentil», «ouvert d'esprit» et «joyeux». Interviewée par la chaîne de télévision SkyNews, elle a appelé le gouvernement britannique à «prendre soin des gens qui prennent soin de la démocratie». «S'il vous plait, sauvez-le», a-t-elle dit.

Brahim Saadoun ainsi que les Britanniques Aiden Aslin, 28 ans, et Shaun Pinner, 48 ans, ont été faits prisonniers en Ukraine où ils combattaient pour Kiev, et condamnés à mort jeudi pour activités mercenaires par la justice des autorités séparatistes de Donetsk. Un autre ami du soldat marocain, Dmytro Khrabstov, 20 ans, a déclaré que Brahim, connu par ses amis en Ukraine sous le nom de «Brian», avait rejoint l'armée ukrainienne l'été dernier et leur avait dit qu'il voulait «mourir en héros».