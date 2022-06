Loi au Qatar : S'ils veulent éviter la prison, les supporters ne devront pas flirter au Mondial

Toute liaison extraconjugale est illégale et sévèrement punie à Doha. La police anglaise a mis en garde ses ressortissants à quelques mois de la Coupe du monde au Qatar.

La Coupe du monde de football 2022 au Qatar ne sera pas comme les autres. On le sait depuis longtemps, mais le caractère inimitable du tournoi concerne de nombreux domaines. Il y a le calendrier, bien sûr, puisque la compétition se disputera pour la première fois en automne (21 novembre-18 décembre). Et puis il y a tout ce qui se trame autour, à commencer par les conditions d’accueil des supporters étrangers. Or sur ce plan-là, on s’avance vers un redoutable choc des cultures.