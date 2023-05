Etats-Unis: Sa bague finit dans les toilettes, elle réapparaît plus d’un an après

John et Yana pensaient ne jamais revoir le fameux bijou.

Un matin de mars 2022, John Glass était encore au lit avec sa fiancée Yana quand il a entendu son futur beau-fils s’affairer aux toilettes. «Je l’ai entendu tirer la chasse d’eau et j’ai trouvé ça bizarre, parce qu’il a 5 ans, il ne fait jamais ça», raconte l’habitant de Chino Hills (Californie) à ABC 7 . Quelques heures plus tard, le petit garçon est passé aux aveux: en voulant admirer la bague de fiançailles de sa maman, il l’avait lâchée dans les toilettes. De peur de l’avouer à ses parents, il avait préféré tenter d’effacer les preuves en tirant la chasse d’eau.

«Chris! Chris! Arrête!»

Confiants, les travailleurs ont expliqué à John qu’il était possible que le bijou réapparaisse un jour. Et il s’avère qu’ils avaient raison. Au début du mois, des ouvriers ont en effet repéré le fameux objet lors d’une banale opération d’entretien des égouts dans le quartier, à une centaine de mètres de la maison du couple. «Mon collègue était en train de passer l’hydrojet, et je surveillais sur un écran les débris qui arrivaient. J’ai crié: ''Chris! Chris! Arrête!'' parce que j’ai vu l’anneau qui arrivait», raconte Tony Ochoa, l’auteur de la découverte.