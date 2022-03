Chris Rock : Sa blague de 2016 sur Jada Pinkett Smith refait surface

Ils sont apparus plusieurs fois très proches mais ce n'est pas la première fois que Chris Rock se moque de la femme de Will Smith. Après la violente gifle de dimanche soir, la vieille blague fait le tour des réseaux.

L'actrice reprochait notamment à l'Académie de ne pas avoir nommé son mari pour son rôle dans «Seul contre tous» et avait regretté sur Twitter que les artistes afro-américains «soient toujours invités pour divertir et remettre des trophées mais ne soient jamais récompensés».

Une position sur laquelle Chris Rock avait rebondi: «Jada qui boycotte les Oscars, c'est comme moi qui boycotte la culotte de Rihanna. Je n'étais pas invité», avait-il lancé, déclenchant l'hilarité dans la salle. Et il avait embrayé: «C'est vrai que ce n'est pas juste que Will ne soit pas nommé cette année. Mais ce n'était pas juste non plus que Will Smith ait été payé 20 millions de dollars pour son rôle dans Wild Wild West!».