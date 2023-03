Shakira : Sa chanson contre Piqué? «Un excellent exutoire, nécessaire à ma guérison»

Shakira et l'ex-footballeur de 36 ans avaient annoncé en juin leur séparation après plus d'une décennie de vie commune au cours de laquelle ils ont eu deux enfants, Milan et Sasha (huit ans). «Beaucoup de gym, mais fais aussi travailler un peu ton cerveau», «Tu as changé une Ferrari pour une Twingo», «Une Rolex pour une Casio», «Je ne reviendrai pas vers toi, même si tu pleures ou me supplies», «Je t'ai surpassé et c'est pour ça que tu es avec quelqu'un comme toi», égratigne Shakira dans sa chanson qui s'en prend également à la nouvelle partenaire de Gerard Piqué, l'Espagnole Clara Chia, 23 ans.