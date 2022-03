Aux Etats-Unis – Sa «chasse au trésor» la mène tout droit en prison

Aux États-Unis : Sa «chasse au trésor» la mène tout droit en prison

Une Américaine de 25 ans a été arrêtée la semaine dernière pour intoxication sur la voie publique: elle conduisait une voiture pour enfants sous l'influence d'une substance.

L'Américaine se trouvait à environ 1,5 kilomètre de son domicile quand elle a été arrêtée, écrit The State. Il a été établi qu'elle roulait sous l'influence d'un narcotique ou d'une drogue, mais l'automobiliste ne sera pas mise en examen pour conduite sous influence: la voiturette est considérée comme un jouet et non comme un véhicule. C'est la charge d'intoxication sur la voie publique qui a été retenue contre elle.