Aux Etats-Unis: Sa chute dans une cuve de chocolat liquide lui a sauvé la vie

«Quand j’ai commencé à brûler, je me suis dit que c’était la fin pour moi. J’ai demandé à Dieu pourquoi il me donnait une mort aussi horrible», témoigne l’employée. Un des bras de Patricia était déjà gravement brûlé quand le sol s’est soudainement dérobé sous ses pieds. Par un incroyable coup du sort, l’employée est tombée dans la cuve de chocolat qui se trouvait à l’étage inférieur. La quinquagénaire, qui mesure 1m47, était immergée à hauteur de poitrine.

«Pour ma collègue Judy, je veux que justice soit faite»

«Elle souffrait d’une hypothermie sévère et était sonnée. Je pense que s’ils ne l’avaient pas trouvée à ce moment-là, le nombre de victimes aurait certainement été plus élevé», a-t-il ajouté. Patricia a été soignée pour des brûlures, des fractures aux talons et de la clavicule. La quinquagénaire a décidé de s’exprimer pour que les responsables de cette tragédie soient sanctionnés. «Je voulais parler pour que cela ne se reproduise plus à l’avenir. Pour ma collègue Judy, je veux que justice soit faite», conclut-elle.