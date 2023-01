«Sa consommation de pornographie l'empêche-t-il d'avoir des orgasmes?»

Réponse de Dr Sex

Ce que tu décris est le récit que j'entends couramment dans mon cabinet de la part d'hommes qui se masturbent en consommant de la pornographie. Leur routine, qui consiste à regarder une série d'images plus excitantes les unes que les autres pour se stimuler, associée au fait de faire un «cinq contre un», peut avoir pour conséquence de ne plus parvenir à l'orgasme lors d'un rapport vaginal avec une partenaire dans la réalité.

Lors de la masturbation, de nombreux hommes enserrent leur pénis en effectuant des mouvements vigoureux de va-et-vient. Cette forme de stimulation intense devient une habitude et les stimuli moins intenses - par exemple un simple rapport sexuel - ne sont alors plus suffisants pour déclencher un orgasme.

Il arrive parfois qu'un pénis «tripoté» de la sorte ne soit plus suffisamment en érection lors d'un rapport sexuel ordinaire, même si cela est plus souvent dû au fait qu'il n'y a pas de stimulation visuelle intense et durable, comme c'est le cas avec la consommation de pornographie. La femme en chair et en os ne peut pas être remplacée par une autre, plus sexy en un clic.