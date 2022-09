En Belgique : Sa facture mensuelle d'électricité passe de 1 860 à… 11 836 euros, il doit fermer sa boulangerie

«Voilà, le dur moment est arrivé... Il est temps, à notre tour, de remercier notre gouvernement pour son inaction et son indifférence»: c'est le message de la boulangerie Dumont repéré par nos collègues de 7sur7. Située à Vencimont, non loin de la frontière franco-belge, au nord-est de Libramont, l'établissement prévient: «Si le monde politique ne pose pas de limites et ne prend pas de décisions à la hauteur du cataclysme dans lequel nous nous trouvons, vous n'aurez bientôt plus aucune boulangerie ouverte en Belgique».

Avant de donner des explications: «Début 2021, nous payions 1 342 euros par mois pour notre consommation d'électricité», indiquant qu'un tel établissement faisait notamment fonctionner four et machines entre 14h et 17h par jour. «Début 2022, nous étions passés à 1 860 euros/mois», poussant la boulangerie à répercuter l'augmentation sur le prix du pain (+20 centimes). «Et puis, arrive ce mois de septembre 2022». Le propriétaire découvre «une facture de régularisation estimée à 46 000 euros et une réadaptation de nos acomptes mensuels fixée à 11 836 euros». Soit +536%! «Ce n'est pas une "augmentation"... c'est un assassinat! La fin d'une profession... et des vies qui vont avec!», déplore-t-il.