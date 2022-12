Qatar 2022 : Sa famille a été braquée, Sterling est rentré en Angleterre

«Il doit gérer un problème familial et j’ai passé pas mal de temps avec lui ce matin, mais j’ai laissé d’autres personnes pour l’aider avec ce problème», a indiqué Southgate. «Il va y retourner (en Angleterre) pour s’en occuper et ensuite, on verra ce qui se passe», a-t-il ajouté, lorsqu’on lui demandait si le joueur pouvait ensuite revenir au Qatar.

Hommes armés à son domicile

Selon la presse anglaise, des hommes armés se seraient introduits au domicile du joueur dans le Surrey, au sud de Londres, alors que sa compagne et ses jeunes enfants étaient présents. «Clairement, la priorité pour lui est d’être avec sa famille et on va le soutenir pour ça. On lui laissera tout le temps dont il a besoin», a ajouté Southgate.