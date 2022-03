Nelson Mandela : Sa famille s'attend au pire «d'un instant à l'autre»

La famille de Nelson Mandela se prépare à son décès à l'hôpital de Pretoria, où le président sud-africain s'est rendu à la mi-journée, après avoir renoncé à un déplacement à l'étranger.

C'est la première fois que la famille évoque publiquement la perspective de la disparition du héros de la lutte antiapartheid, icône mondiale de la réconciliation et père de la démocratie sud-africaine. «C'est une épreuve parce que nous devons tout faire au vu et au su de tous», a déclaré pour sa part une des petites-filles Ndileka, devant l'hôpital, désignant les dizaines de journalistes et équipes de télévision campant devant la clinique.

Amélioration dans la nuit

«Il utilise des machines pour respirer

Toute la nuit, de petites bougies déposées par des anonymes ont brûlé devant le Mediclinic Heart Hospital, symboles de la gratitude et de l'affection des Sud-Africains envers leur premier président noir. Nelson Mandela dont le pronostic vital est engagé depuis dimanche, n'est plus en état de respirer sans assistance artificielle, selon Napilisi Mandela, un chef de clan de sa région natale venu à son chevet mercredi soir. «Oui, il utilise des machines pour respirer», a-t-il dit. «C'est triste, mais c'est tout ce qu'on peut faire».

Il est revenu à l'hôpital jeudi en milieu de journée, ont constaté des photographes de l'AFP. Jeudi, plusieurs de ses ministres ont changé de ton, passant du registre de la santé à celui des hommages et des appels à l'unité du pays. «Sa présence physique n'est qu'une partie de ce qu'il est... sa présence spirituelle doit continuer à vivre», a ainsi déclaré le ministre à la présidence Trevor Manuel, appelant «chacun à être un Nelson Mandela» et «à perpétuer son héritage».

«Sa vie remarquable»

«Il nous revient à tous, en cette heure sombre, de penser et de prier pour Nelson Mandela mais aussi de célébrer une vie bien vécue et c'est pourquoi nous disons longue vie à Nelson Mandela», a pour sa part déclaré le ministre des Sports, Fikile Mbalula, appelant le pays «à unir ses forces». Nelson Mandela, premier président noir d'Afrique du Sud, est victime d'une infection pulmonaire à répétition, séquelle probable de ses 27 années d'incarcération sous le régime raciste de l'apartheid contre lequel il a guidé la lutte.

À l'hôpital, il est veillé jour et nuit par Graça Machel, son épouse depuis quinze ans, tandis que, du monde entier, les messages continuent d'affluer. «Je sais que nos pensées et prières sont pour Nelson Mandela, sa famille et ses proches, tous les Sud-Africains et les gens dans le monde entier qui ont été inspirés par sa vie remarquable et son exemple», a ainsi déclaré le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, lors d'un discours à New York pour le 50e anniversaire de l'Organisation de l'unité africaine (OUA, devenue Union africaine).