Sa famille s'inquiétait de son penchant pour les médocs

Selon un frère de Michael Jackson, des membres de la famille du chanteur avaient eu une vive discussion avec lui concernant son problème supposé d'addiction aux médicaments, quelques temps avant sa mort.

«Nous devions agir, moi, mes soeurs Janet, Rebbie et La Toya, et mes frères Jackie et Randy», a-t-il expliqué dans un entretien accordé au Daily Mirror. «Nous avons fait irruption dans la maison et il était pour le moins surpris de nous voir. Nous sommes allés dans une de ses chambres et avons eu une discussion avec lui. Certains d'entre nous pleuraient», a-t-il poursuivi.