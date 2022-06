Ado multimillionnaire: Sa limonade lui fait gagner des millions depuis qu’elle a 11 ans

Me & the Bees Lemonade

Félicitée par Barack Obama

En 2015, son père et elle participent à une émission de téléréalité «Shark Tank» (vidéo ci-dessus) où des entrepreneurs tentent de séduire des investisseurs pour lancer leur société. Les Ulmer récoltent 60 000 dollars. Leur notoriété nouvelle et l’intérêt croissant pour leur projet conduisent Barack Obama, à les inviter à la Maison-Blanche: le président des États-Unis dépeint Mikaila Ulmer comme «une incroyable jeune fille».

Une icône pour la génération Z

L’année suivante, la famille conclut un accord avec la chaîne de supermarchés Whole Foods qui introduit la Me & the Bees Lemonade dans ses rayons. Désormais chaque bouteille est ornée du portrait de la jeune fondatrice. Celle-ci est âgée de 11 ans et vient de signer un contrat qui rapporte 11 millions de dollars à son entreprise. En 2017, il s’écoule 500 000 bouteilles par an dans 500 points de vente. Par la suite, d’autres enseignes de la grande distribution assurent le succès de la limonade à travers le pays.