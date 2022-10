États-Unis : Sa maman était à 15 centimètres d’une mort atroce

Avant que l’ouragan Ian ne déboule sur la Floride le 28 septembre dernier, Johnny Lauder s’est réfugié dans le grenier d’une maison de Naples avec ses deux fils, la petite amie de l’un d’eux et leurs animaux de compagnie. En plein chaos, la mère du quadragénaire l’a appelé, complètement paniquée: la malheureuse avait de l’eau jusqu’à la poitrine. Malgré le danger, l’ancien policier et plongeur sauveteur n’a pas hésité une seconde. Il a sauté par une fenêtre et s’est mis à naviguer dans les rues inondées, slalomant entre les lignes électriques effondrées, les voitures détruites et les articles ménagers.