Guillaume Cizeron : Sa médaille d'or, un pied de nez à l'homophobie

Un ancien juge russe avait proféré des attaques homophobes contre le patineur français Guillaume Cizeron, désormais champion olympique.

Il y a quelques semaines, un ancien juge russe avait lancé: «Papadakis et Cizeron sont très bons (…) Ce sera difficile de les battre (...) Ils patinent très bien mais de façon froide. L’un des partenaires a une orientation sexuelle non traditionnelle (NDLR: Cizeron a fait son coming out en 2020), et ça ne peut pas se cacher» alors que les patineurs russes «Sinitsina et Katsalapov peuvent exprimer un véritable amour, et cela peut les conduire à la victoire».