Maeva Ghennam : Sa mère a posté une photo d'elle complètement nue

La mère de la starlette n'a pas fait attention que sa fille se baladait dans le plus simple appareil en arrière plan de son selfie. La photo a évidemment immédiatement tourné sur les réseaux sociaux.

«C'est une vraie dame ça?»

«Alors je suis désolée, mais moi j'applaudirais pas ça parce que faut respecter quand même, c'est son choix!», a lancé Magalie Berdah. «Tu as le droit toi d'être qui tu as envie d'être, elle a le droit d'être qui elle a envie d'être. À aucun moment on peut critiquer comme ça et applaudir comme ça». Ce à quoi Danielle Moreau a répondu: «Excusez-moi mais je respecte. Qu'est-ce que c'est que cette personne? J'ai le droit de dire que ça me choque de voir quelqu'un comme ça».