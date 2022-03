Sa minijupe lui coûte sa place à l'université

Une université brésilienne a mis à la porte une étudiante qui avait déclenché la fureur de centaines d'étudiants en portant une minijupe rose, allant jusqu'à acheter une page de publicité dans la presse de dimanche pour dénoncer son attitude immorale.

L'université privée Bandeirante de Sao Bernardo do Campo, en périphérie de Sao Paulo, affirme que la jeune Geisy Arruda, âgée de 20 ans, a manqué de respect aux «principes éthiques, à la dignité académique et à la moralité».

Une vidéo de l'incident a été postée sur YouTube, et relayée par les réseaux télévisées brésiliens. Depuis, la jeune fille apparaît régulièrement sur les écrans de TV, où elle dit se battre pour retrouver une vie normale après cette humiliation.

La page de publicité de l'université soutient qu'Arruda s'est rendue en classe dans une tenue inadéquate, avec une attitude provocante incompatible avec l'environnement de l'université. Sous le titre «responsabilité éducative», le collège précise qu'il a prévenu l'élève en lui demandant de changer de comportement, et décidé de l'expulser après concertation avec le corps enseignant et les étudiants. Il l'accuse d'avoir posé pour des photos et d'avoir provoqué les autres jeunes.