Sa mort soudaine cachait une sombre machination

Betty Bowman travaillait comme pharmacienne à la Mayo Clinic, dans le Minnesota. Facebook

Pendant plusieurs semaines, les proches de Betty Bowman ont cru qu’une maladie auto-immune rare l’avait emportée. Ils se retrouvent désormais confrontés à une réalité encore plus brutale: l’Américaine de 32 ans a été assassinée par son mari, qui cherchait à mettre la main sur son assurance vie. Le Dr Connor Bowman, 32 ans, a en effet été mis en examen, cette semaine, dans le Minnesota, pour meurtre au second degré, rapporte le Daily Beast. Selon le procureur, le trentenaire a empoisonné sa femme avec un médicament utilisé pour traiter la goutte.

En août, Betty s’est rendue à l’hôpital alors qu’elle souffrait de graves troubles gastro-intestinaux et de déshydratation. L’état de santé de la pharmacienne s’étant terriblement détérioré, son mari a été le premier à évoquer une lymphohistiocytose hémophagocytaire (HLH), c’est-à-dire une infection qui fait que les globules blancs endommagent les organes. Betty a succombé quatre jours plus tard. Sur son avis mortuaire figurait la HLH, bien que les tests pratiqués n’aient pas confirmé qu’il s’agissait bien de la cause de sa mort.

Infidélité et divorce en vue

Les autorités ont commencé à avoir des soupçons, dès le lendemain de la mort de Betty, le 20 août. Ce jour-là, le médecin légiste a indiqué aux forces de l’ordre qu’il avait refusé une demande de crémation du corps de la trentenaire. Une source anonyme lui avait en effet confié que le couple Bowman battait de l’aile après une infidélité et qu’un divorce était envisagé. Les enquêteurs ont par la suite découvert que Connor Bowman avait acheté de la colchicine et du nitrate de sodium en ligne, effectué des recherches suspectes sur Internet et qu’il avait essayé de brouiller les pistes en essayant, sans succès, de faire annuler l’autopsie et d’avancer la date de la crémation.

Betty et Connor étaient ensemble depuis 2016 et s’étaient mariés en 2021. Tous deux travaillaient à la Mayo Clinic, à Rochester. Ils avaient des comptes en banque séparés et le trentenaire était endetté. Il comptait toucher les 500 000 dollars d’assurance vie de son épouse après l’avoir éliminée. Quelques jours avant son hospitalisation, Betty avait écrit des messages inquiétants à un autre homme. Elle lui disait notamment se sentir tellement mal qu’elle n’arrivait pas à dormir. La victime a ensuite confié à son interlocuteur qu’elle pensait que sa maladie venait d’une boisson qu’on lui avait servie sous la forme d’un grand smoothie.

«Ce qui est arrivé à Betty est affreux, nous espérons que la justice l’emportera», confie Mary, une amie de la victime. «Elle était vraiment unique en son genre. Elle était si intelligente, si attentionnée et vivait pleinement sa vie», peut-on lire sur GoFundMe.