Chirurgie esthétique : Opérée en Belgique, Katie Price souffre de sa nouvelle poitrine XXL

Katie Price est-elle allée trop loin dans sa quête du corps idéal? Tout porte à le croire depuis qu’elle a subi sa seizième augmentation mammaire, dans le but de devenir la Britannique aux plus gros seins. Selon The Sun, la starlette de téléréalité de 44 ans souffrirait le martyre à cause de cette opération qui a eu lieu en Belgique le 18 décembre 2022.