Sa pop est toujours vivante

ESCH-BELVAL - Qu'attend un fan en allant voir un concert de Kim Wilde, environ deux décennies après son apogée?

Et oui, écouter tous ses vieux tubes qui ont fait bouger à l'époque et le font toujours. Mardi soir, au club de la Rockhal, la chanteuse britannique n'a pas déçu les attentes de son public. «Cambodia», «You came», «You keep me hangin' on», ses chansons les plus populaires sont toutes là.

Côté son, Kim Wilde et ses musiciens ne tentent pas d'expériences. D'autant plus qu'on se sent rejeté dans les années 80. Souriante, la chanteuse qui a choisi de retourner sur la scène juste pour son propre plaisir et celui de ses fans, se montre toujours pleine d'énergie. «À bientôt», dit-elle après avoir interprété la dernière chanson («Kids in America»). On l'espère bien.