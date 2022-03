Rosé : Sa reprise de «Viva La Vida» fait fondre Coldplay

La chanteuse du girls band de K-pop Blackpink a repris «Viva La Vida» du groupe de pop-rock. Chris Martin et sa bande sont tombés sous le charme.

En marge du girls band de K-pop Blackpink, deux artistes ont fait un carton avec leurs titres solos en 2021: Lisa et Rosé. La première a pulvérisé un record sur YouTube avec «Lalisa». La seconde a marqué les esprits avec son premier mini-album «R», dont les singles «On The Ground» et «Gone» sont devenus viraux. Depuis le début de 2022, c’est grâce à YouTube que Rosé attire l’attention. Sur la plateforme vidéo, la Coréano-Néo-Zélandaise fait le buzz avec des reprises guitare-voix de célèbres titres comme «Don’t Look Back In Anger» d’Oasis, «December» de Neck Deep ou encore «Sunsets» de Wildfire.