Paris Hilton : Sa sextape a bouleversé sa vie sexuelle

Paris Hilton a vu sa libido chamboulée après la diffusion de sa vidéo porno, en 2004. Désormais mariée, sa vie intime est au top.

Il y a quelques années, la femme d’affaires Paris Hilton a pensé être une personne asexuelle. IMAGO/ZUMA Wire

En promo pour parler de son autobiographie «The Memoir», qui sortira le 14 mars, Paris Hilton est revenue sur un épisode particulièrement sulfureux de son passé: la diffusion de sa sextape, contre son gré, en 2004. Âgée à l’époque de 19 ans, l’héritière était en couple avec Rick Salomon, dont elle était très amoureuse. «Je ne me souviens pas très bien de la nuit où il a voulu faire une vidéo pendant que nous faisions l’amour, confie-t-elle dans The Times. Il disait souvent que c’était quelque chose qu’il faisait avec d’autres femmes, mais je me sentais mal à l’aise à ce sujet. Je lui ai toujours dit que je ne pouvais pas le faire, que c’était trop embarrassant».

Mais le producteur de film, de treize ans son aîné, n’avait que faire des états d’âme de sa copine. «Il m’a dit que si je ne le faisais pas, il pourrait facilement trouver quelqu’un qui le ferait, et c’était la pire chose à laquelle je pouvais penser: être larguée par cet homme adulte parce que j’étais une gamine stupide qui ne savait pas jouer à des jeux d’adultes», se souvient-elle. Passablement ivre lors de cette soirée, la jet-setteuse avait alors cédé à la demande de son copain.

400 000 dollars de dommages et intérêts

Celui-ci avait ensuite diffusé sur le Net des images de la vidéo intitulée «One night in Paris» au grand désespoir de l’Américaine qui, morte de honte, avait cru que «sa vie était finie». Le film avait ensuite été distribué par une entreprise qui produit des vidéos pornographiques. Paris avait alors poursuivi son ex en justice. Ayant obtenu gain de cause, elle avait reçu 400 000 dollars de dommages et intérêts, ainsi qu’un pourcentage des bénéfices de la sextape, dont elle a reversé une partie à des associations caritatives.

Cette épreuve avait grandement perturbé la jeune femme qui n’avait jamais été très intéressée par le sexe. «On me voyait comme un sex-symbol, mais tout ce qui était sexuel me terrifiait», révèle Paris qui a même pensé être asexuelle. «Je n’aimais qu’embrasser. Beaucoup de mes relations n’ont pas fonctionné à cause de cela», se rappelle l’entrepreneuse de 42 ans. Heureusement pour Paris, qui vient d’être maman, sa libido s’est complètement réveillée depuis sa rencontre avec l’homme d’affaires américain Carter Reum, 42 ans, qu’elle a épousé en novembre 2021. «J’adore faire l’amour avec mon mari», assure-t-elle.