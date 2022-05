États-Unis : Sa sortie en mer avec sa maman était un piège mortel

Un jeune homme a été arrêté mardi, dans le Vermont. Il est accusé d’avoir tué sa mère en 2016, au large des côtes de la Nouvelle-Angleterre, afin de toucher un héritage.

Dix-sept septembre 2016, État de Rhode Island. Nathan Carman, 22 ans, convainc sa mère de l’accompagner sur son bateau pour une partie de pêche en haute mer. «C’était leur principale manière d’interagir», explique l’acte d’accusation que le New York Times a consulté. Huit jours plus tard, un navire commercial retrouve le jeune homme sain et sauf sur un canot gonflable. Linda Carman, elle, ne sera jamais retrouvée. «Ce qui s’est passé sur le bateau est une terrible tragédie dont j’essaie encore de me remettre et que je suis encore en train d’essayer d’accepter», explique alors Nathan, à l’agence AP.